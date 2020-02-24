Во Львовской области обустроили 89 спортивных площадок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую Облгосадминистрацию.
Площадки построили в рамках реализации Комплексной программы развития физической культуры и спорта Львовской области в 2017-2021 годах.
"Одним из ключевых факторов при выборе населенного пункта для обустройства площадки является наличие общеобразовательной средней школы. Также приоритетными являются территории, где функционируют секции от детско-юношеской спортивной школы или отделения организации "Спорт для всех”. Нужно, чтобы было кому организовать на нем тренировочный процесс”, - отметил начальник управления физической культуры и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк.
В Пустомытовском районе построили 4 площадки с искусственным покрытием и 2 площадки с тренажерным оборудованием. Пять спортивных объектов в Яворовском районе. Из них 3 - с искусственным покрытием и 2 площадки с тренажерным оборудованием. В Городокском район 2 площадки с искусственным покрытием и 3 с тренажерным оборудованием. Четыре площадки появились в Старосамборском районе, 2 из которых с искусственным покрытием и 2 с тренажерным оборудованием.
В целом из областного бюджета на обустройство площадок выделили 25 миллионов гривен. Еще более 20 млн дофинансировано из местных бюджетов.
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