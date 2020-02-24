Чиновник Полтавского горсовета ответит перед судом из-за миллионных убытков
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Зміст.
Сергея Синельника подозревают в злоупотреблениях во время ремонта дорог и в служебной подделке документов. Он нанес местной общине убытков на полмиллиона гривен из-за того, что в течение 2016-2018 годов наладил схему вывода бюджетных средств. Чиновник заключал соглашения по техническому надзору за ремонтом дорог с лицами, которые не имели на это полномочий и завышали объемы выполненных работ.
Сергея Синельника назначили на должность начальника управления Полтавского горсовета в 2011 году. Его дважды отстраняли от выполнения обязанностей на время досудебного расследования: впервые – 22 февраля 2019 года, второй раз– 7 мая 2019 года.
Напомним, что экс-заместителя председателя Кировоградского облсовета Игоря Степуру окружной административный суд города своим решением от 13 февраля 2020 года восстановил в должности.
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