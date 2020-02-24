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24 февраля 2020, 15:17 3

Чиновник Полтавского горсовета ответит перед судом из-за миллионных убытков

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24 февраля 2020, 15:17 3
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Обвинительный акт в отношении начальника управления Полтавского горсовета Сергея Синельника передали в суд и теперь чиновник будет отвечать за миллионные убытки, которые нанес общине
Обвинительный акт в отношении начальника управления Полтавского горсовета Сергея Синельника передали в суд и теперь чиновник будет отвечать за миллионные убытки, которые нанес общине

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Зміст.

Сергея Синельника подозревают в злоупотреблениях во время ремонта дорог и в служебной подделке документов. Он нанес местной общине убытков на полмиллиона гривен из-за того, что в течение 2016-2018 годов наладил схему вывода бюджетных средств. Чиновник заключал соглашения по техническому надзору за ремонтом дорог с лицами, которые не имели на это полномочий и завышали объемы выполненных работ.

Сергея Синельника назначили на должность начальника управления Полтавского горсовета в 2011 году. Его дважды отстраняли от выполнения обязанностей на время досудебного расследования: впервые – 22 февраля 2019 года, второй раз– 7 мая 2019 года.

Напомним, что экс-заместителя председателя Кировоградского облсовета Игоря Степуру окружной административный суд города своим решением от 13 февраля 2020 года восстановил в должности.


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