В Киевской области люди заблокировали трассу "Киев-Одесса"

Жители села Чабаны Киевской области, блокировали автотрассу "Киев-Одесса" с требованием вернуть в собственность общины спортивный стадион

Жители села Чабаны Киевской области, блокировали автотрассу "Киев-Одесса" с требованием вернуть в собственность общины спортивный стадион

Об этом сообщила прессекретар ГУ Нацполиции в Киевской области Виталия Гроховска, пишет RegioNews.

"Жители села Чабаны с 9 до 12:00 блокировали трассу" Киев-Одесса "с требованием вернуть в собственность общины спортивный стадион", - сказала она.

Гроховска рассказала, что местный спортивный стадион арендует частная фирма, однако жители села выступают за его возвращение в собственность общины.

Сейчас соответствующий иск рассматривает суд. В то же время жители села решили привлечь внимание к этой теме перекрытием автотрассы.

Как сообщил наш корреспондент, объехать невозможно даже через Чабаны - перекрыты все дороги. Люди идут пешком по трассе в Киев 3-5 км.