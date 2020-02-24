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24 февраля 2020, 13:46 34

В Киевской области люди заблокировали трассу "Киев-Одесса"

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24 февраля 2020, 13:46 34
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Жители села Чабаны Киевской области, блокировали автотрассу "Киев-Одесса" с требованием вернуть в собственность общины спортивный стадион
Жители села Чабаны Киевской области, блокировали автотрассу "Киев-Одесса" с требованием вернуть в собственность общины спортивный стадион

Об этом сообщила прессекретар ГУ Нацполиции в Киевской области Виталия Гроховска, пишет RegioNews.

"Жители села Чабаны с 9 до 12:00 блокировали трассу" Киев-Одесса "с требованием вернуть в собственность общины спортивный стадион", - сказала она.
Гроховска рассказала, что местный спортивный стадион арендует частная фирма, однако жители села выступают за его возвращение в собственность общины.

Сейчас соответствующий иск рассматривает суд. В то же время жители села решили привлечь внимание к этой теме перекрытием автотрассы.

Как сообщил наш корреспондент, объехать невозможно даже через Чабаны - перекрыты все дороги. Люди идут пешком по трассе в Киев 3-5 км.


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