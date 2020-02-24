Губернатор Житомирской области угрожает людям коронавирусом

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко пригрозил людям коронавируса, если они перекроют трассу через создание ОТГ

Фото: 1.ZT.ua

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко пригрозил людям коронавируса, если они перекроют трассу через создание ОТГ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 1.ZT.ua

На Житомирщине, после представления окончательного перспективного плана по созданию территориальных общин в министерство, растет напряженность среди общин, которым отказали в создании ОТГ.

В частности, возмущенные жители пгт. Городок Радомышльского района, ведь они уже не первый год отстаивают право на создание Городоцкой ОТГ. Однако ОГА им отказала, не предоставив официального ответа.

Председатель ОГА Виталий Бунечко собрал по этому поводу на совещание председателей РГА. Когда ему сообщили, что люди возмущены и собираются приехать в ОГА, а также перекрыть трассу, глава области пригрозил им коронавируса.

"Чтобы снятий напряг, то скажите, что к ним коронавирус принесут", - распорядился Бунечко.

Кроме того, руководитель области позволил себе некорректно высказаться в отношении людей: он назвал главу поселкового совета словом "оно". Люди восприняли это как оскорбление в свой адрес.

За наше бажання створити ОТГ, голова Житомирської ОДА сказав, що на нас потрібно натравити "КОРОНА ВІРУС" Опубліковано Максимом Іванчиком Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

"Председатель поселкового совета - выборное лицо, за которую голосовали люди. В нашем городе почти все жители - военные. Я сама работаю в Вооруженных силах Украины, мы стояли на Востоке на защите. Фактически Бунечко пренебрежительно отнесся к нашим атовцив: назвал" оно "человека , которую они избирали своим руководителем, а следовательно оскорбил всех, кто ее выбирал ", - отметила активистка Наталья Дембицкая.