Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов

Спасатели нашли группу туристов, заблудившихся накануне в горах Раховского района

Фото: zk.dsns.gov.ua

Спасатели нашли группу туристов, заблудившихся накануне в горах Раховского района

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, их нашла одна из поисковых групп 24 февраля в 12:05.

"Нашли заблудившихся в километре от вершины Петроса. Состояние туристов удовлетворительное и сейчас спасатели помогают им добраться до безопасного места", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля на горе Петрос (Раховский район) заблудилась группа из пяти туристов. Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 г.р. являются жителями Киева, а один из них 1993 г.р. (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области. Позже на связь с чрезвычайниками вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района.