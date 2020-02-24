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24 февраля 2020, 13:30 20

Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов

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24 февраля 2020, 13:30 20
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Спасатели нашли группу туристов, заблудившихся накануне в горах Раховского района
Фото: zk.dsns.gov.ua
Спасатели нашли группу туристов, заблудившихся накануне в горах Раховского района

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, их нашла одна из поисковых групп 24 февраля в 12:05.

"Нашли заблудившихся в километре от вершины Петроса. Состояние туристов удовлетворительное и сейчас спасатели помогают им добраться до безопасного места", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля на горе Петрос (Раховский район) заблудилась группа из пяти туристов. Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 г.р. являются жителями Киева, а один из них 1993 г.р. (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области. Позже на связь с чрезвычайниками вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района.


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