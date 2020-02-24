Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, их нашла одна из поисковых групп 24 февраля в 12:05.
"Нашли заблудившихся в километре от вершины Петроса. Состояние туристов удовлетворительное и сейчас спасатели помогают им добраться до безопасного места", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 февраля на горе Петрос (Раховский район) заблудилась группа из пяти туристов. Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 г.р. являются жителями Киева, а один из них 1993 г.р. (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области. Позже на связь с чрезвычайниками вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района.
- 18:08 24 февраля Львов собрал самый большой размер паевого взноса
- 18:03 24 февраля Киевское метро оснастят дефибрилляторами
- 18:01 24 февраля В Николаеве сорвавшийся с якоря танкер "Black fuel" сел на мель возле берега
- 17:58 24 февраля Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины
- 17:55 24 февраля В Хмельницком поймали телефонных мошенников
- 17:54 24 февраля В Харьковской области нашли газеты с "черным пиаром" против кандидата в нардепы Светличной
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов