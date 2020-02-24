Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи

Украинские и польские парламентарии согласовали дату и время проведения заседания парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Оно состоится 23-25 марта в Варшаве

Фото: ВР

Украинские и польские парламентарии согласовали дату и время проведения заседания парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Оно состоится 23-25 марта в Варшаве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ. "Заместитель главы Верховной рады Украины Елена Кондратюк и вице-маршалок Сейма Республики Польша Рышард Терлецкий согласовали дату и место проведения заседания парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Согласно договоренности соглав ассамблеи, достигнутой во время их встречи в городе Красичин, заседание состоится 23-25 марта этого года в Варшаве", - говорится в сообщении. Стороны обсудили наполнение будущей встречи украинских и польских парламентариев. "В повестку дня варшавского заседания войдут, в частности, вопросы взаимодействия двух стран в сфере интеграции Украины в ЕС и НАТО, развития межрегионального сотрудничества, реализации совместных проектов, сотрудничество в рамках "инициативы Трех морей", правовой и социальной защиты украинских трудовых мигрантов, работающих в Республике Польша", - говорится в сообщении. По словам Кондратюк, окончательный перечень вопросов, а также позицию украинской стороны по ключевым вопросам украинской-польского межпарламентского партнерства будут обсуждены и утверждены во время встречи украинской части ассамблеи с главой Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым.

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