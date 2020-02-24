Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.
"Заместитель главы Верховной рады Украины Елена Кондратюк и вице-маршалок Сейма Республики Польша Рышард Терлецкий согласовали дату и место проведения заседания парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Согласно договоренности соглав ассамблеи, достигнутой во время их встречи в городе Красичин, заседание состоится 23-25 марта этого года в Варшаве", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили наполнение будущей встречи украинских и польских парламентариев.
"В повестку дня варшавского заседания войдут, в частности, вопросы взаимодействия двух стран в сфере интеграции Украины в ЕС и НАТО, развития межрегионального сотрудничества, реализации совместных проектов, сотрудничество в рамках "инициативы Трех морей", правовой и социальной защиты украинских трудовых мигрантов, работающих в Республике Польша", - говорится в сообщении.
По словам Кондратюк, окончательный перечень вопросов, а также позицию украинской стороны по ключевым вопросам украинской-польского межпарламентского партнерства будут обсуждены и утверждены во время встречи украинской части ассамблеи с главой Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым.
- 18:08 24 февраля Львов собрал самый большой размер паевого взноса
- 18:03 24 февраля Киевское метро оснастят дефибрилляторами
- 18:01 24 февраля В Николаеве сорвавшийся с якоря танкер "Black fuel" сел на мель возле берега
- 17:58 24 февраля Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины
- 17:55 24 февраля В Хмельницком поймали телефонных мошенников
- 17:54 24 февраля В Харьковской области нашли газеты с "черным пиаром" против кандидата в нардепы Светличной
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов