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24 февраля 2020, 13:27 8

Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи

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24 февраля 2020, 13:27 8
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Украинские и польские парламентарии согласовали дату и время проведения заседания парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Оно состоится 23-25 марта в Варшаве
Фото: ВР
Украинские и польские парламентарии согласовали дату и время проведения заседания парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Оно состоится 23-25 марта в Варшаве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Заместитель главы Верховной рады Украины Елена Кондратюк и вице-маршалок Сейма Республики Польша Рышард Терлецкий согласовали дату и место проведения заседания парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Согласно договоренности соглав ассамблеи, достигнутой во время их встречи в городе Красичин, заседание состоится 23-25 марта этого года в Варшаве", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили наполнение будущей встречи украинских и польских парламентариев.

"В повестку дня варшавского заседания войдут, в частности, вопросы взаимодействия двух стран в сфере интеграции Украины в ЕС и НАТО, развития межрегионального сотрудничества, реализации совместных проектов, сотрудничество в рамках "инициативы Трех морей", правовой и социальной защиты украинских трудовых мигрантов, работающих в Республике Польша", - говорится в сообщении.

По словам Кондратюк, окончательный перечень вопросов, а также позицию украинской стороны по ключевым вопросам украинской-польского межпарламентского партнерства будут обсуждены и утверждены во время встречи украинской части ассамблеи с главой Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым.


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