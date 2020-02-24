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24 февраля 2020, 13:04 11

"Нафтогаз" угрожает отключить отопление в 14 областях

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24 февраля 2020, 13:04 11
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Из-за неуплаченных долгов за газ перед "Нафтогазом" 52 теплопоставщики с 1 марта могут прекратить получать газ для отопления домов украинцев
Из-за неуплаченных долгов за газ перед "Нафтогазом" 52 теплопоставщики с 1 марта могут прекратить получать газ для отопления домов украинцев

Об этом сообщают в пресс-службе "Нафтогаза", пишет RegioNews.

Отмечается, что общая сумма задолженности, которую теплопоставщики должны погасить перед "Нафтогазом" до 25 февраля, составляет 3922,8 млн грн. В случае неуплаты средств "Нафтогаз" не будет иметь права поставлять газ на такие теплоснабжающие компании, а следовательно потребители этих компаний останутся без отопления.

Задолженность имеют теплопоставщики, расположенных в 14 областях Украины, в частности в таких городах, как Киев, Днепр, Павлоград, Мариуполь, Житомир, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Счастье, Николаев, Одесса, Полтава, Острог, Шостка, Харьков, Херсон и Хмельницкий.

"Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения "Нафтогаз" подчеркивает необходимость срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - отмечают в"Нафтогазе".

24 января в "Нафтогазе" сообщали, что проблемы с погашением задолженности имеют тепловики в 30 городах Украины. До 30 января 19 теплокоммунэнерго свои долги за газ погасили.


#газ #опалення #борги
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