09:23  24 февраля
"Для меня это было бы очень хорошо": Трамп захотел взаимопонимания между Украиной и РФ
09:33  24 февраля
В Карпатах пропали четверо туристов
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2020, 13:05 6

Во Франковске отстояли от застройки часть земли возле городского озера

Читайте також
українською мовою
24 февраля 2020, 13:05 6
Читайте також українською мовою
На земельном участке площадью 1,17 га обустроят общественное пространство с зоной отдыха
На земельном участке площадью 1,17 га обустроят общественное пространство с зоной отдыха

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил на своей странице в facebook городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

"Все помнят территорию возле озера, которую мы пытались уберечь от застройки. Поэтому есть две новости. Хорошая заключается в том, что по этому адресу все-таки будет обустроено общественное пространство. А плохая - отстояли только 1, 17 га с 4-х", - говорится в заметке.

Речь идет о 4 га земли на ул. Южный бульвар-Гурыка, который находится в аренде ООО "Гаразд" Константина Бородайка. Мэр уверяет, что город использовал все методы в рамках закона и полномочий, чтобы отстоять участок от застройки.

Ранее председатель сообщал, что по его мнению на этом участке стоит обустроить большое общественное пространство имени Героя Небесной Сотни Романа Гурыка с часовней Поместной Украинской Церкви. В декабре 2018 года вблизи городского озера, Руслан Марцинкив вместе с депутатами горсовета и Муниципальной стражей установили палатку, чтобы не допустить до участка застройщика.

Однако, суды распорядились иначе и решение оказалось не в пользу города. Аренду признали действующей до 2022 года. Кроме того, обязали город выплатить почти 2 млн грн за препятствия пользования арендаторам.

"Для того, чтобы отстоять хоть часть пространства, мы сегодня пошли на Мировое соглашение. Согласно ему, часть участка - почти 1, 18 га остается за городом. Землю закрепим за КП "Городской центр развития города и рекреации". А также аннулируется претензия на взыскание 1 млн 800 тыс грн.", - сообщает Марцинкив.


Івано-Франківськ міська рада міське озеро
Ивано-Франковский спиртзавод продали за 50% от стартовой стоимости
24 февраля 2020, 12:31
Уничтоженный мурал, покровли и деревья: на Прикарпатье ликвидируют последствия урагана
24 февраля 2020, 11:31
Ивано-Франковск приобретет 10 крупногабаритных автобусов
21 февраля 2020, 18:06
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Всеволод Полищук
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »