Во Франковске отстояли от застройки часть земли возле городского озера
Как сообщает RegioNews, об этом сообщил на своей странице в facebook городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив
"Все помнят территорию возле озера, которую мы пытались уберечь от застройки. Поэтому есть две новости. Хорошая заключается в том, что по этому адресу все-таки будет обустроено общественное пространство. А плохая - отстояли только 1, 17 га с 4-х", - говорится в заметке.
Речь идет о 4 га земли на ул. Южный бульвар-Гурыка, который находится в аренде ООО "Гаразд" Константина Бородайка. Мэр уверяет, что город использовал все методы в рамках закона и полномочий, чтобы отстоять участок от застройки.
Ранее председатель сообщал, что по его мнению на этом участке стоит обустроить большое общественное пространство имени Героя Небесной Сотни Романа Гурыка с часовней Поместной Украинской Церкви. В декабре 2018 года вблизи городского озера, Руслан Марцинкив вместе с депутатами горсовета и Муниципальной стражей установили палатку, чтобы не допустить до участка застройщика.
Однако, суды распорядились иначе и решение оказалось не в пользу города. Аренду признали действующей до 2022 года. Кроме того, обязали город выплатить почти 2 млн грн за препятствия пользования арендаторам.
"Для того, чтобы отстоять хоть часть пространства, мы сегодня пошли на Мировое соглашение. Согласно ему, часть участка - почти 1, 18 га остается за городом. Землю закрепим за КП "Городской центр развития города и рекреации". А также аннулируется претензия на взыскание 1 млн 800 тыс грн.", - сообщает Марцинкив.
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