Во Франковске отстояли от застройки часть земли возле городского озера

На земельном участке площадью 1,17 га обустроят общественное пространство с зоной отдыха

На земельном участке площадью 1,17 га обустроят общественное пространство с зоной отдыха

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил на своей странице в facebook городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

"Все помнят территорию возле озера, которую мы пытались уберечь от застройки. Поэтому есть две новости. Хорошая заключается в том, что по этому адресу все-таки будет обустроено общественное пространство. А плохая - отстояли только 1, 17 га с 4-х", - говорится в заметке.

Речь идет о 4 га земли на ул. Южный бульвар-Гурыка, который находится в аренде ООО "Гаразд" Константина Бородайка. Мэр уверяет, что город использовал все методы в рамках закона и полномочий, чтобы отстоять участок от застройки.

Ранее председатель сообщал, что по его мнению на этом участке стоит обустроить большое общественное пространство имени Героя Небесной Сотни Романа Гурыка с часовней Поместной Украинской Церкви. В декабре 2018 года вблизи городского озера, Руслан Марцинкив вместе с депутатами горсовета и Муниципальной стражей установили палатку, чтобы не допустить до участка застройщика.

Однако, суды распорядились иначе и решение оказалось не в пользу города. Аренду признали действующей до 2022 года. Кроме того, обязали город выплатить почти 2 млн грн за препятствия пользования арендаторам.

"Для того, чтобы отстоять хоть часть пространства, мы сегодня пошли на Мировое соглашение. Согласно ему, часть участка - почти 1, 18 га остается за городом. Землю закрепим за КП "Городской центр развития города и рекреации". А также аннулируется претензия на взыскание 1 млн 800 тыс грн.", - сообщает Марцинкив.