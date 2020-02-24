Суд по иску горсовета Ровно о запрете ЛГБТ- маршей не состоялся
Подготовительное судебное заседание по иску жителя Ровно Дмитрия Деркача к Ровенскому городскому совету относительно обжалования его решения о запрете в городе ЛГБТ-маршей должно было состояться сегодня, 24 февраля
Подготовительное судебное заседание по иску жителя Ровно Дмитрия Деркача к Ровенскому городскому совету относительно обжалования его решения о запрете в городе ЛГБТ-маршей должно было состояться сегодня, 24 февраля
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РОВНО ВЕЧЕРНЕЕ.
Однако его перенесли, поскольку ответчик - юридический отдел Ровенского городского совета и горисполкома вовремя не опубликовал объявление о судебном заседании в печатных СМИ.
Кроме того, не предоставил суду необходимые документы о заседании городского совета, на котором была принята запрет.
Суд перенесли на 18 марта.
Напомним, на горсовет Ровно подали в суд из-за запрета ЛГБТ-маршей.
На горсовет Ровно подали в суд из-за запрета ЛГБТ-маршей
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