Суд по иску горсовета Ровно о запрете ЛГБТ- маршей не состоялся

Подготовительное судебное заседание по иску жителя Ровно Дмитрия Деркача к Ровенскому городскому совету относительно обжалования его решения о запрете в городе ЛГБТ-маршей должно было состояться сегодня, 24 февраля

Фото: РОВНО ВЕЧЕРНЕЕ

Подготовительное судебное заседание по иску жителя Ровно Дмитрия Деркача к Ровенскому городскому совету относительно обжалования его решения о запрете в городе ЛГБТ-маршей должно было состояться сегодня, 24 февраля

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РОВНО ВЕЧЕРНЕЕ. Однако его перенесли, поскольку ответчик - юридический отдел Ровенского городского совета и горисполкома вовремя не опубликовал объявление о судебном заседании в печатных СМИ. Кроме того, не предоставил суду необходимые документы о заседании городского совета, на котором была принята запрет. Суд перенесли на 18 марта. Напомним, на горсовет Ровно подали в суд из-за запрета ЛГБТ-маршей.

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