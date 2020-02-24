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24 февраля 2020, 12:43 14

На Кировоградщине черкащанин устроил стрельбу по патрульным

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24 февраля 2020, 12:43 14
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В Кропивницком неизвестный, увидев служебный автомобиль, открыл огонь в сторону полицейских и скрылся
Фото: mvs.gov.ua
В Кропивницком неизвестный, увидев служебный автомобиль, открыл огонь в сторону полицейских и скрылся

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Национальной полиции Украины, стрельба произошла ночью 23 февраля.

"На месте происшествия правоохранители установили, что инспекторы Управления патрульной полиции (УПП) в Кировоградской области во время патрулирования на одной из улиц Кропивницкого увидели на проезжей части мужчину. Полицейские приблизились к нему, но мужчина внезапно произвел несколько выстрелов в их автомобиль и начал убегать" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже через несколько часов стрелка задержали возле одного из развлекательных заведений города. Нападавшим оказался 24-летний мужчина родом из Черкасской области. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет. Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии и вел себя неадекватно.

По факту происшествия задержанному сообщили о подозрении по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.


стрельба Кировоградская область Кропивницкий полицейские
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