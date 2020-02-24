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24 февраля 2020, 12:39 9

В Ровенской области десять детей и их беременная мать отравились чадным газом

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24 февраля 2020, 12:39 9
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В Сарненский больницы госпитализировали многодетную семью с симптомами отравления угарным газом. Семья с нарушением эксплуатировала газовый котел
В Сарненский больницы госпитализировали многодетную семью с симптомами отравления угарным газом. Семья с нарушением эксплуатировала газовый котел

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.

Женщину и троих детей пришлось везти в реанимацию - их состояние было тяжелым. Их жизни уже сейчас ничего не угрожает, поэтому медики их направили в детское отделение, чтобы многодетная семья была вместе.

Жену и десяти детей в больницу привез муж утром из села Малушка.

По информации ТСН, самому младшему мальчику год, самому старшему - 13. Известно, что младшему из детей стало плохо, его стошнило. От его плача проснулась мать, и сама почувствовала слабость и быстро подняла всю семью.

тец чувствовал себя лучше и смог самостоятельно привезти всех в больницу.
Как случилось, что семья отравилась, пока еще выясняют.

Семья живет в двухэтажном доме, который отапливается газовым котлом и предварительно известно, что были нарушены правила эксплуатации.


#газ #Рівне #чадний газ
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