Ивано-Франковский спиртзавод продали за 50% от стартовой стоимости

Целостный имущественный комплекс Ивано-Франковского областного объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности продали с аукциона за 29,76 млн. гривен

Целостный имущественный комплекс Ивано-Франковского областного объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности продали с аукциона за 29,76 млн. гривен

Как передает RegioNews со ссылкой на Галичину, покупателем имущественного комплекса стало ООО "Житлотехсервис" Ивано-Франковск.

Имущество продавалось в соответствии с Законом Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Начальная стоимость имущественного комплекса составляла 58,35 млн. гривен. Со второй попытки имущество продали за 50% от стартовой стоимости.

Процедура банкротства предприятия началась в 2018 году.

Ценность бывшего спиртзавода заключается в большом земельном участке недалеко от центральной части города. Кроме того, покупатели получили несколько десятков транспортных средств преимущественно в неисправном состоянии, которые принадлежали предприятию.

Новые владельцы уже получили разрешение на установление границ двух земельных участков площадью 7,6 га по адресу вул.Княгинин, 44.

По данным ЕГРПОУ, учредителями ЧП "Житлотехсервис" является житель Чукаловки Тисменицкого района Данченко Андрей Николаевич и житель Львова Дудок Руслан Владимирович.