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24 февраля 2020, 12:26 13

Торговать наркотиками или оружием: Гончарук сказал, как можно получить ипотеку в Украине

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24 февраля 2020, 12:26 13
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Правительство рассматривает возможность создания условий для того, чтобы удешевить проценты по ипотеке, которую предоставляют украинские банки
Правительство рассматривает возможность создания условий для того, чтобы удешевить проценты по ипотеке, которую предоставляют украинские банки

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24", сообщает RegioNews.

"Ипотека под 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурс. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и даст ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор ", - сказал Гончарук.

Пока, добавил глава правительства, ипотека для многих украинский недоступна.
"Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, даже не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку. Сегодня это кабала ", - сказал премьер.


#Олексій Гончарук #іпотека
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