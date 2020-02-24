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24 февраля 2020, 12:22 6

В Николаеве студент из Китая пытался купить у мошенников марлевые маски на 50 тысяч гривен

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24 февраля 2020, 12:22 6
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В Николаеве гражданин Китая, студент НУК им. Адмирала Макарова, пытался купить на сайте "ОЛХ" марлевые повязки, однако попался "на крючок" мошенников
В Николаеве гражданин Китая, студент НУК им. Адмирала Макарова, пытался купить на сайте "ОЛХ" марлевые повязки, однако попался "на крючок" мошенников

Об этом сообщет RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Оказалось, что 36-летний студент решил отправить родственникам в Китай посылку со средствами защиты — медицинскими масками. Он нашел на сайте "ОЛХ" продавца с необходимым товаром, после чего договорился с ним о покупке, сделал несколько переводов на банковскую карту на сумму около 50 тысяч гривен и стал ждать посылку.

После недели ожидания продавец перестал выходить на связь, медицинские маски так и не были отправлены, поэтому студент обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что заражение на коронавирус подтвердили еще в трех странах, а Китай заявил о наличии вакцины


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