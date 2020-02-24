КПВВ на линии разграничения переходят на весенний график работы

Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2020 переходят на весенний график работы

Фото: Операция объединенных сил

Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2020 переходят на весенний график работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспорта через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.

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