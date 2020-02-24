Рыбаки, протестующие против коррупции в Госрыбагентстве, перекрыли трассу в Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Они протестуют против политики Госрыбагентства, которое, по словам участников акции, систематически затягивает выдачу квот на вылов живых водных биоресурсов и вообще всячески портит жизнь рыболовам.
В частности, протестующие недовольны установленными режимами ведения рыболовства на Черном море и Дунае, в соответствии с которыми, например, лов дунайской сельди начинается только с 1 марта. Это на руку только браконьерам, которые уже вовсю торгуют этой рыбой, говорят они.
"Браконьерский промысел процветает, о чем свидетельствует наличие водных живых ресурсов на местных рынках… — отмечается в обращении ассоциации к президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, рыбаки вынуждены идти "договариваться" с так называемыми "контролирующими органами", пополняя ряды браконьеров".
Также рыбаки требуют изменить положение о научно-промысловом совете в Госрыбагентстве таким образом, чтобы в его составе было не менее 50% представителей промысловиков и общественных организаций.
Еще одним требованием является отмена постановления Кабмина от 12 февраля, которым всех рыбаков 3 и 4 районов плавания обязали установить на лодки GPS-маячки.
Недовольны рыбаки и тем, какие орудия лова утверждает Госрыбагенство. Например, добытчикам рапаны практически запретили использовать так называемую драгу Хижняка — на всю страну разрешили всего 120 штук.
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