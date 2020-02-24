09:23  24 февраля
"Для меня это было бы очень хорошо": Трамп захотел взаимопонимания между Украиной и РФ
09:33  24 февраля
В Карпатах пропали четверо туристов
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2020, 12:05 10

Рыбаки, протестующие против коррупции в Госрыбагентстве, перекрыли трассу в Одесской области

Читайте також
українською мовою
24 февраля 2020, 12:05 10
Читайте також українською мовою
Трассу Одесса-Рени в районе Баштановки Татарбунарского района перекрыли работники рыболовецких хозяйств, занимающихся промыслом на Дунае и в Черном море
Фото: Думская
Трассу Одесса-Рени в районе Баштановки Татарбунарского района перекрыли работники рыболовецких хозяйств, занимающихся промыслом на Дунае и в Черном море

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Они протестуют против политики Госрыбагентства, которое, по словам участников акции, систематически затягивает выдачу квот на вылов живых водных биоресурсов и вообще всячески портит жизнь рыболовам.

В частности, протестующие недовольны установленными режимами ведения рыболовства на Черном море и Дунае, в соответствии с которыми, например, лов дунайской сельди начинается только с 1 марта. Это на руку только браконьерам, которые уже вовсю торгуют этой рыбой, говорят они.

"Браконьерский промысел процветает, о чем свидетельствует наличие водных живых ресурсов на местных рынках… — отмечается в обращении ассоциации к президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, рыбаки вынуждены идти "договариваться" с так называемыми "контролирующими органами", пополняя ряды браконьеров".

Также рыбаки требуют изменить положение о научно-промысловом совете в Госрыбагентстве таким образом, чтобы в его составе было не менее 50% представителей промысловиков и общественных организаций.

Еще одним требованием является отмена постановления Кабмина от 12 февраля, которым всех рыбаков 3 и 4 районов плавания обязали установить на лодки GPS-маячки.

Недовольны рыбаки и тем, какие орудия лова утверждает Госрыбагенство. Например, добытчикам рапаны практически запретили использовать так называемую драгу Хижняка — на всю страну разрешили всего 120 штук.


протест
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Всеволод Полищук
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »