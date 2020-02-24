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Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
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24 февраля 2020, 12:05 7

Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС

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24 февраля 2020, 12:05 7
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Шестой апелляционный административный суд признал законным восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы
Фото: facebook/rmnukr
Шестой апелляционный административный суд признал законным восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на решение суда.

"Апелляционные жалобы Кабинета министров Украины, Государственной фискальной службы Украины, народного депутата Украины Журжия Андрея Валерьевича - оставить без удовлетворения. Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об освобождении ОСОБА_1 от должности председателя Государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений", - говорится в документе.

Как отмечается, постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.

Напомним, в декабре 2018 года суд восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС. Увольнение произошло через более чем полтора года после задержания в рамках расследования газового дела. В марте 2017 года он вышел под залог в размере 100 млн гривен.

Ему инкриминировали действия, которые нанесли ущерб государству на 2 млрд гривен. В частности, сотрудничество с беглым нардепом Александром Онищенко, которому он выдавал отсрочки на рентную плату за добычу полезных ископаемых.

14 февраля 2020 года Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины полковника налоговой милиции Сергея Солодченко.


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