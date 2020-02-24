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24 февраля 2020, 12:05 8

На Закарпатье из отеля эвакуировали 37 человек

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24 февраля 2020, 12:05 8
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Утром, 24 февраля, случился пожар в одном из отелей в селе Сусково Свалявского района. Персонал и постояльцев евакуировали
Утром, 24 февраля, случился пожар в одном из отелей в селе Сусково Свалявского района. Персонал и постояльцев евакуировали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-спасательную службу в 06:44. Возгорание возникло в подсобном помещении на втором этаже, персонал отеля заметил дым и начал будить постояльцев.

На место происшествия выехали два отделения пожарных 9-й государственной пожарно-спасательной части с г. Свалява. Они продолжили эвакуацию персонала и гостей отеля.

Всего на улицу вывели 37 человек. Одна женщина оставалась закрытой в номере, расположенном близко к очагу пожара. Спасателям пришлось выбить дверь в помещение и вынести бесчувственную отдыхающую на свежий воздух. Оказалось, что она отравилась угарным газом. Врачи экстренной медицинской помощи привели ее в чувство и транспортировали в реанимационное отделение Свалявской центральной районной больницы.

Спасатели локализовали возгорание, помешав распространению огня через деревянные конструкции на чердак. Пламенем уничтожено бойлер, камин, входная дверь и имущество, которое хранилось в подсобном помещении.

Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба устанавливают правоохранительные органы.


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