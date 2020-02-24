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24 февраля 2020, 11:52 2

Григория Чапкиса наградили орденом Ярослава Мудрого

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24 февраля 2020, 11:52 2
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Президент Владимир Зеленский своим указом, сегодня, 24 февраля, наградил известного хореографа орденом Ярослава Мудрого
Президент Владимир Зеленский своим указом, сегодня, 24 февраля, наградил известного хореографа орденом Ярослава Мудрого

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю:
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени ЧАПКИСА Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко ", - говорится в указе.

Григорий Николаевич Чапкис (род. 24 февраля 1930, Кишинев) - украинский хореограф, народный артист Украины).

Руководитель "Школы танца Чапкиса". Главный балетмейстер ансамбля бального танца "Вдохновение" (самой молодой участнице которого 50 лет). Член жюри шоу "Танцы со звездами", председатель жюри фестиваля "Мистерия танца".


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