Президент назначил новых глав райгосадминистраций

Сегодня, 24 февраля, президент Владимир Зеленский назначил ряд председателей райгосадминистраций в Черновицкой, Хмельницкой, Кировоградской областях

Сегодня, 24 февраля, президент Владимир Зеленский назначил ряд председателей райгосадминистраций в Черновицкой, Хмельницкой, Кировоградской областях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

В частности:

ЧОРНЕЯ Михаила Васильевича назначили председателем Вижницкой районной государственной администрации Черновицкой области.

ВЕКЛИЧА Ивана Викторовича - председателем Глыбоцкого районной государственной администрации Черновицкой области.

БАЛИНОВА Дмитрия Николаевича - председателем Сторожинецкой районной государственной администрации Черновицкой области.

ЗАГОРУЙКО Юрия Николаевича - председателем Белогорской районной государственной администрации Хмельницкой области.

AHTOНEHKA Александра Николаевича - председателем Новгородковской районной государственной администрации Кировоградской области.

Справка: Михаил Чорней родился в городе Углеуральськ, Российской Федерации, член Политической партии "Объединение "САМОПОМОЩЬ", депутат Черновицкого облсовета.

В декларации Чорнея - квартира в Черновцах на 87 кв.м, квартира и жилой дом на более 100 кв.м. Выжницы, ресторан, хозяйственные помещения на две тысячи кв.м и два земельных участка общей площадью более 13 тысяч кв.м. Также глава Вижницкой РГА обладает недостроенным бизнес-центром в Выжнице почти на 500 кв.м. Кроме того, Михаил Черней задекларировал 13 грузовых и два легковых автомобиля, заработал более миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности и пенсии.

Иван Веклич - юрист, 33 года. 2010 завершил обучение в Национальной академии прокуратуры Украины. Свободно владеет английским языком. Депутат Глыбокской поселкового совета (2015-2020). С 2019 - физическое лицо-предприниматель.

Дмитрий Балинов - инженер телекоммуникаций, 33 года. Депутат Сторожинецкого городского совета VИИ созыва (2016-2020). Последнее место работы - редактор районного информационного портала "Сторожинец-инфо", директор ООО "Сторожинец-медиа".

Загоруйко Юрий Николаевич. Официально проживает в Белогорье. Информация о месте работы отсутствует. Получил 66 тысяч 824 грн пенсии. Официально не обладает никакими корпоративными правами. Ранее был депутатом Белогорского поселкового совета.

Антоненко Александр Николаевич является владельцем дома в Новоукраинке. Его жена - Антоненко Елена Станиславовна, является совладелицей земельного участка и дома в Кропивницком.

По данным декларации работал в частном предприятии "ДМ-99" - строительной фирме с Компанеевки. Согласно с Единым государственным реестром юридических лиц он является подписантом в этом предприятии.