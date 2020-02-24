Президент назначил новых глав райгосадминистраций
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
В частности:
ЧОРНЕЯ Михаила Васильевича назначили председателем Вижницкой районной государственной администрации Черновицкой области.
ВЕКЛИЧА Ивана Викторовича - председателем Глыбоцкого районной государственной администрации Черновицкой области.
БАЛИНОВА Дмитрия Николаевича - председателем Сторожинецкой районной государственной администрации Черновицкой области.
ЗАГОРУЙКО Юрия Николаевича - председателем Белогорской районной государственной администрации Хмельницкой области.
AHTOНEHKA Александра Николаевича - председателем Новгородковской районной государственной администрации Кировоградской области.
Справка: Михаил Чорней родился в городе Углеуральськ, Российской Федерации, член Политической партии "Объединение "САМОПОМОЩЬ", депутат Черновицкого облсовета.
В декларации Чорнея - квартира в Черновцах на 87 кв.м, квартира и жилой дом на более 100 кв.м. Выжницы, ресторан, хозяйственные помещения на две тысячи кв.м и два земельных участка общей площадью более 13 тысяч кв.м. Также глава Вижницкой РГА обладает недостроенным бизнес-центром в Выжнице почти на 500 кв.м. Кроме того, Михаил Черней задекларировал 13 грузовых и два легковых автомобиля, заработал более миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности и пенсии.
Иван Веклич - юрист, 33 года. 2010 завершил обучение в Национальной академии прокуратуры Украины. Свободно владеет английским языком. Депутат Глыбокской поселкового совета (2015-2020). С 2019 - физическое лицо-предприниматель.
Дмитрий Балинов - инженер телекоммуникаций, 33 года. Депутат Сторожинецкого городского совета VИИ созыва (2016-2020). Последнее место работы - редактор районного информационного портала "Сторожинец-инфо", директор ООО "Сторожинец-медиа".
Загоруйко Юрий Николаевич. Официально проживает в Белогорье. Информация о месте работы отсутствует. Получил 66 тысяч 824 грн пенсии. Официально не обладает никакими корпоративными правами. Ранее был депутатом Белогорского поселкового совета.
Антоненко Александр Николаевич является владельцем дома в Новоукраинке. Его жена - Антоненко Елена Станиславовна, является совладелицей земельного участка и дома в Кропивницком.
По данным декларации работал в частном предприятии "ДМ-99" - строительной фирме с Компанеевки. Согласно с Единым государственным реестром юридических лиц он является подписантом в этом предприятии.
- 13:30 24 февраля Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов
- 13:27 24 февраля Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи
- 13:08 24 февраля Защита Порошенко обжаловала привод в пяти инстанциях
- 13:05 24 февраля Во Франковске отстояли от застройки часть земли возле городского озера
- 13:04 24 февраля "Нафтогаз" угрожает отключить отопление в 14 областях
- 12:54 24 февраля Новая смерть в Италии из-за коронавируса
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов