На Львовщине непогода выбила из расписания пять поездов

На территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" в результате шквального ветра зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, что повлекло задержку в движении 5 пассажирских поездов

Фото: facebook/businessUZ

На территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" в результате шквального ветра зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, что повлекло задержку в движении 5 пассажирских поездов

Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе "Укрзализныци". Согласно сообщению, также непогода помешала работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Собрания. "Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, вызвала задержку в движении пассажирских поездов №49 Киев-Трускавец, №602 Львов-Солотвино, №81 Ужгород-Киев, №29 Ужгород-Киев, №141 Бахмут-Львов, а также нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении. Напомним, в Тисменицком районе из-за непогоды перед рейсовым автобусом "Мерседес Бенс" упало дерево, в результате чего один из пассажиров был госпитализирован. В пгт. Иршанск Житомирской области из-за сильного ветра дерево упало на газопровод среднего давления. 600 абонентов остались без газоснабжения. 24 февраля в Черновцах и области также бушует непогода. Буковинские синоптики объявили штормовое предупреждение о сильном северо-западном ветре до 40 м/с. Сообщается о ІІ уровне опасности, оранжевом. В Киеве из-за резкого ухудшения погоды пробки достигли 9 баллов. Проблемы с движением наблюдаются на всех основных магистралях столици, а у метро "Сырец" прорвало трубы и там машины "плавают" в воде. В целом в Украине 24 февраля из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов.

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