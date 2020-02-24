На Львовщине непогода выбила из расписания пять поездов
Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе "Укрзализныци".
Согласно сообщению, также непогода помешала работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Собрания.
"Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, вызвала задержку в движении пассажирских поездов №49 Киев-Трускавец, №602 Львов-Солотвино, №81 Ужгород-Киев, №29 Ужгород-Киев, №141 Бахмут-Львов, а также нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении.
Напомним, в Тисменицком районе из-за непогоды перед рейсовым автобусом "Мерседес Бенс" упало дерево, в результате чего один из пассажиров был госпитализирован.
В пгт. Иршанск Житомирской области из-за сильного ветра дерево упало на газопровод среднего давления. 600 абонентов остались без газоснабжения.
24 февраля в Черновцах и области также бушует непогода. Буковинские синоптики объявили штормовое предупреждение о сильном северо-западном ветре до 40 м/с. Сообщается о ІІ уровне опасности, оранжевом.
В Киеве из-за резкого ухудшения погоды пробки достигли 9 баллов. Проблемы с движением наблюдаются на всех основных магистралях столици, а у метро "Сырец" прорвало трубы и там машины "плавают" в воде.
В целом в Украине 24 февраля из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов.
- 13:30 24 февраля Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов
- 13:27 24 февраля Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи
- 13:08 24 февраля Защита Порошенко обжаловала привод в пяти инстанциях
- 13:05 24 февраля Во Франковске отстояли от застройки часть земли возле городского озера
- 13:04 24 февраля "Нафтогаз" угрожает отключить отопление в 14 областях
- 12:54 24 февраля Новая смерть в Италии из-за коронавируса
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов