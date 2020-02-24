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24 февраля 2020, 11:12 13

Параллельная реальность: коммунальщики Киева потопа не видят

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24 февраля 2020, 11:12 13
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В "Киевавтодоре" утверждают, что локальные подтопления, которые возникли сегодня, 24 февраля, в результате сильного дождя и снега, оперативно ликвидировали
В "Киевавтодоре" утверждают, что локальные подтопления, которые возникли сегодня, 24 февраля, в результате сильного дождя и снега, оперативно ликвидировали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"

Гидрослужбы дорожно-эксплуатационных управлений Киева на протяжении последних дней работают в усиленном режиме, сообщает "Киевавтодор".

Как отмечают дорожники, заранее, перед началом осадков, спецтехника выехала на самые проблемные участки. В частности, на дороги рядом со станцией метро "Левобережная", тоннель возле станции метро "Дорогожичи".

Подтопление этих проблемных мест удалось предотвратить.

Напомним, сегодня утром Киев стоит в 9-бальных пробках из-за ливня и снега.


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