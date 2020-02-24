В Запорожской области на свалке нашли сожженные тела двух женщин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ореховское отделение полиции
Сообщается, что 23 февраля в 11:05 в полицию поступило сообщение от жителя села Преображенка 1982 года рождения о том, что 22 февраля ушли из дома и не вернулась его мать 1960 года рождения и жена 1987 года рождения.
Также, 23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на свалке в селе Преображенка обнаружены обгоревшие останки человеческого тела.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. Принятыми мерами полицейские установили обстоятельства происшествия.
22 февраля около 10:00 на свалке во время сбора металлолома между местным жителем 1989 года рождения и двумя женщинами, его односельчанами, возникла ссора. Мужчина схватил топор и ударил молодую женщину по голове, а затем чтобы избавиться от свидетеля, нанес несколько ударов и старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела.
"Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до п'ятнадцяти лет или пожизненного лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", - рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области Василий Чернета.
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