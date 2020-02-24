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24 февраля 2020, 11:01 13

950 тысяч человек с пропиской в ОРДЛО имеют украинские биометрические паспорта - СМИ

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24 февраля 2020, 11:01 13
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По состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области
Фото: Государственная миграционная служба Украины
По состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области

Такие данные, как сообщает RegioNews, навела на запрос DW Государственная миграционная служба Украины.

По данным ДМС, также оформлено и выдано 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

Как известно, для получения паспорта гражданина для выезда за границу человек должен, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины. Биометрические паспорта для выезда за границу в Украину оформляются и выдаются с 2015 года.


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