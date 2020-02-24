950 тысяч человек с пропиской в ОРДЛО имеют украинские биометрические паспорта - СМИ

По состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области

Фото: Государственная миграционная служба Украины

По состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области

Такие данные, как сообщает RegioNews, навела на запрос DW Государственная миграционная служба Украины. По данным ДМС, также оформлено и выдано 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе. Как известно, для получения паспорта гражданина для выезда за границу человек должен, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины. Биометрические паспорта для выезда за границу в Украину оформляются и выдаются с 2015 года.

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