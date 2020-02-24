Василий Тетеря стал новым заместителем руководителя Нацполиции Украины
Ексзаместитель главы полиции Киевской области полковника Василия Тетерю назначили заместителем руководителя Нацполиции Украины Игоря Клименко
Ексзаместитель главы полиции Киевской области полковника Василия Тетерю назначили заместителем руководителя Нацполиции Украины Игоря Клименко
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции.
Известно, что до перехода на работу в полицию Украине к 2018 году Василий Тетеря работал заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова, который написал заявление об отставке, после убийства ребенка в городе Переяслав.
Впоследствии работал начальником центра обслуживания подразделений Национальной полиции Украины.
До того, как стать заместителем главы полиции Киевщины, Василий Тетеря с 2015 по 2016 годы работал в государственном учреждении "Вышгородский учебный центр подготовки подготовки полицейских" на должности начальника.
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