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24 февраля 2020, 10:51 8

"Дело рюкзаков": Аваков не влиял на закрытие дела - Холодницкий

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24 февраля 2020, 10:51 8
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий опроверг влияние министра внутренних дел Арсена Авакова на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын
Фото: facebook/NKholodnytskyi
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий опроверг влияние министра внутренних дел Арсена Авакова на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын

Как передает RegioNews, об этом Холодницкий рассказал РБК-Украина.

По его словам, дело закрыли потому, что истекали девять месяцев следствия.

"Я это (влияние - ред.) категорически опровергаю. Аргументация была проста - заканчивалось девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой в этом деле в суд не пойдет. Я, вспоминая события 2017-го года, когда меня в медиа обвиняли в давлении на прокуроров, сказал прокурору, что давить на него не буду и соглашусь с тем решением, которое он примет. Кстати, решение о закрытии дела потом прошло все судебные инстанции и было признано законным", - сказал Холодницкий.

При этом он добавил, что когда САП подписали подозрения, то дали детективам время собрать доказательства. И когда они впервые увидели эти подозрения, то там был указана "единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем, который шил эти рюкзаки, - это то, что они были друзьями в Фейсбуке".

Также Холодницкий сказал, что никогда не общался с Аваковым о "деле рюкзаков".

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник готовит иск в Европейский суд по правам человека из-за возможного давления на судей по так называемому делу "рюкзаков Авакова".

31 октября 2017 года НАБУ осуществило ряд громких задержаний по делу о растрате при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Среди фигурантов дела - сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель Авакова Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера Днипровенд Владимир Литвин.


САП Назар Холодницкий дело рюкзаков
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