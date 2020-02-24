В Турции протестовали против аннексии Крыма

В Стамбуле в воскресенье, 23 февраля, состоялся митинг-протест против оккупации Крыма

Фото: Facebook

В Стамбуле в воскресенье, 23 февраля, состоялся митинг-протест против оккупации Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Генерального консульства Украины в Турции в Facebook.

Митинг состоялся на площади Беязыт. На нем присутствовали представители крымскотатарских обществ, других тюркских обществ и Украинского культурного общества. Участники акции вспомнили не только о крымских татарах, но и о жителях Донецка и Луганска.

"Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении - они не имеют возможности придерживаться своих обычаев, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии", - говорится в сообщении.