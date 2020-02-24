В Турции протестовали против аннексии Крыма
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Генерального консульства Украины в Турции в Facebook.
Митинг состоялся на площади Беязыт. На нем присутствовали представители крымскотатарских обществ, других тюркских обществ и Украинского культурного общества. Участники акции вспомнили не только о крымских татарах, но и о жителях Донецка и Луганска.
"Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении - они не имеют возможности придерживаться своих обычаев, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии", - говорится в сообщении.
У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки #Крим. #CrimeaIsUkraine...Опубліковано Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu Неділя, 23 лютого 2020 р.
- 13:30 24 февраля Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов
- 13:27 24 февраля Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи
- 13:08 24 февраля Защита Порошенко обжаловала привод в пяти инстанциях
- 13:05 24 февраля Во Франковске отстояли от застройки часть земли возле городского озера
- 13:04 24 февраля "Нафтогаз" угрожает отключить отопление в 14 областях
- 12:54 24 февраля Новая смерть в Италии из-за коронавируса
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов