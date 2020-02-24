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24 февраля 2020, 10:48 12

В Турции протестовали против аннексии Крыма

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24 февраля 2020, 10:48 12
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В Стамбуле в воскресенье, 23 февраля, состоялся митинг-протест против оккупации Крыма
Фото: Facebook
В Стамбуле в воскресенье, 23 февраля, состоялся митинг-протест против оккупации Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Генерального консульства Украины в Турции в Facebook.

Митинг состоялся на площади Беязыт. На нем присутствовали представители крымскотатарских обществ, других тюркских обществ и Украинского культурного общества. Участники акции вспомнили не только о крымских татарах, но и о жителях Донецка и Луганска.

"Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении - они не имеют возможности придерживаться своих обычаев, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии", - говорится в сообщении.

У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки #Крим. #CrimeaIsUkraine...

Опубліковано Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu Неділя, 23 лютого 2020 р.


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