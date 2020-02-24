Нацбанк обновил 200 гривен
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Нацбанка, банкнота продолжает дизайн нового банкнотной ряда и подражает новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.
"На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинский, а на оборотной стороне - изображение здания въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинский перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, размер новой банкноты не изменился - 75x148 мм. Цветовая гамма та же.
Также в банке пояснили, что старые банкноты образца 2007 и 2019 гг изыматься не будут, они будут находиться в обращении одновременно.
"После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Постепенно в обращении будет становиться больше новых 200-гривневых банкнот из-за замены изношенных" , - пояснили в НБУ.
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