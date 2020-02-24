В Запорожье возле собственного дома зарезали криминального авторитета

Криминального авторитета по кличке "Сарван" зарезали возле собственного частного дома на Нижней Хортице в Запорожье в субботу, 22 февраля, около 18:30

Криминального авторитета по кличке "Сарван" зарезали возле собственного частного дома на Нижней Хортице в Запорожье в субботу, 22 февраля, около 18:30

Об этом порталу Depo.ua рассказали источники в полиции, сообщает RegioNews.

Неизвестные нанесли 51-летнему мужчине ножевые ранения возле его частного дома на Нижней Хортице в Запорожье. Умер "Сарван" в карете скорой помощи.

По неофициальным данным, мужчина был причастен к наркорынку в Запорожье, был организатором преступной группировки и имел связи с другими местными криминальными авторитетами.

Сейчас полиция проводит первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к убийству.