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24 февраля 2020, 10:24 17

В Запорожье возле собственного дома зарезали криминального авторитета

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24 февраля 2020, 10:24 17
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Криминального авторитета по кличке "Сарван" зарезали возле собственного частного дома на Нижней Хортице в Запорожье в субботу, 22 февраля, около 18:30
Криминального авторитета по кличке "Сарван" зарезали возле собственного частного дома на Нижней Хортице в Запорожье в субботу, 22 февраля, около 18:30

Об этом порталу Depo.ua рассказали источники в полиции, сообщает RegioNews.

Неизвестные нанесли 51-летнему мужчине ножевые ранения возле его частного дома на Нижней Хортице в Запорожье. Умер "Сарван" в карете скорой помощи.

По неофициальным данным, мужчина был причастен к наркорынку в Запорожье, был организатором преступной группировки и имел связи с другими местными криминальными авторитетами.

Сейчас полиция проводит первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к убийству.


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