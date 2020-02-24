Китай разблокировал карантинный Ухань, а в Италии растет число жертв коронавируса
Как передает RegioNews, об этом сообщает AFP со ссылкой на власти КНР.
Отметим, Ухань - город с населением в 11 миллионов человек, был заблокирован с 23 января: власти прекратили транспортное сообщение с городом, чтобы остановить вспышку нового коронавируса.
Однако инфекция продолжает распространяться по миру. Так, в итальянском городе Кремона, который находится в регионе Ломбардия, от коронавируса скончался уже третий человек, пишет Ansa.
Как сообщается, ею стала онкобольная женщина в тяжелом состоянии из больницы Кремоны. Также продолжает расти и число подтвержденных случаев коронавируса в Италии. По официальным данным, их насчитывается 152, включая трех погибших. Инфицированными остаются 149 человек.
По данным издания, в коммуне Во, эпицентре распространения коронавируса в регионе Венето, сегодня начинает работать система регистрации въезда-выезда, что является одной из мер сдерживания риска заражения.
Также на подъездных дорогах к коммуне будет создано восемь пропускных пунктов, которые будут контролировать армия и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, ранее в Италии из-за коронавируса COVID-19 перенесли на неопределенный срок четыре матча чемпионата Италии.
По последним данным, в мире вирусом COVID-19 заразились уже 79 тысяч 360 человек, из них 77 тыс. 150 человек – на материковой части Китая.
Еще 763 случая подтверждены в Южной Корее, 157 – в Италии, 147 – в Японии, 89 – в Сингапуре, 74 – в Гонконге, 43 – в Иране, 35 – в Таиланде, 35 – в США, 28 – на Тайвани, по 22 – в Малайзии и Австралии, по 16 – в Германии и Вьетнаме, 13 – в Объединенных Арабских Эмиратах.
Умерли от вируса уже 2 тысячи 619 человек (2 495 – в провинции Хубей, эпицентре эпидемии). Выздоровели - 25 тыс. 38 человек (из них 16 738 человек – в Хубее).
- 13:30 24 февраля Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов
- 13:27 24 февраля Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи
- 13:08 24 февраля Защита Порошенко обжаловала привод в пяти инстанциях
- 13:05 24 февраля Во Франковске отстояли от застройки часть земли возле городского озера
- 13:04 24 февраля "Нафтогаз" угрожает отключить отопление в 14 областях
- 12:54 24 февраля Новая смерть в Италии из-за коронавируса
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов