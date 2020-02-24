Китай разблокировал карантинный Ухань, а в Италии растет число жертв коронавируса

Власти Китая разрешили здоровым нерезидентам Уханя покинуть карантинный город, если у них нет симптомов болезни и они никогда не контактировали с пациентами

Фото: ansa.it

Власти Китая разрешили здоровым нерезидентам Уханя покинуть карантинный город, если у них нет симптомов болезни и они никогда не контактировали с пациентами

Как передает RegioNews, об этом сообщает AFP со ссылкой на власти КНР.

Отметим, Ухань - город с населением в 11 миллионов человек, был заблокирован с 23 января: власти прекратили транспортное сообщение с городом, чтобы остановить вспышку нового коронавируса.

Однако инфекция продолжает распространяться по миру. Так, в итальянском городе Кремона, который находится в регионе Ломбардия, от коронавируса скончался уже третий человек, пишет Ansa.

Как сообщается, ею стала онкобольная женщина в тяжелом состоянии из больницы Кремоны. Также продолжает расти и число подтвержденных случаев коронавируса в Италии. По официальным данным, их насчитывается 152, включая трех погибших. Инфицированными остаются 149 человек.

По данным издания, в коммуне Во, эпицентре распространения коронавируса в регионе Венето, сегодня начинает работать система регистрации въезда-выезда, что является одной из мер сдерживания риска заражения.

Также на подъездных дорогах к коммуне будет создано восемь пропускных пунктов, которые будут контролировать армия и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Италии из-за коронавируса COVID-19 перенесли на неопределенный срок четыре матча чемпионата Италии.

По последним данным, в мире вирусом COVID-19 заразились уже 79 тысяч 360 человек, из них 77 тыс. 150 человек – на материковой части Китая.

Еще 763 случая подтверждены в Южной Корее, 157 – в Италии, 147 – в Японии, 89 – в Сингапуре, 74 – в Гонконге, 43 – в Иране, 35 – в Таиланде, 35 – в США, 28 – на Тайвани, по 22 – в Малайзии и Австралии, по 16 – в Германии и Вьетнаме, 13 – в Объединенных Арабских Эмиратах.

Умерли от вируса уже 2 тысячи 619 человек (2 495 – в провинции Хубей, эпицентре эпидемии). Выздоровели - 25 тыс. 38 человек (из них 16 738 человек – в Хубее).