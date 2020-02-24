Ни бухгалтера, ни денег: в Черновцах исчезла бухгалтер аэропорта
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Черновицкий проминь".
Главный бухгалтер не появляется на работе. Люди ездили на квартиру, где она живет - там закрыто, трубку не берет - об этом поставлено в известность правоохранителей. И пока не будет официального документа, подтверждения - выводы делать просто невозможно", - отмечает заместитель директора департамента ЖКХ города Олег Пилипяк.
Известно, что рабочие не получают зарплату с 27 декабря 2019 года. Директор принял другого человека, который выполняет временно обязанности главного бухгалтера аэропорта - сообщил Олег Пилипяк.
Работники созвали общее собрание трудового коллектива, но журналистов к ним не допустили, считают, что проблемы аэропорта должны там и оставаться. На собрании коллектив принял решение подготовить информацию по 2018-2019 год и пригласить все СМИ для пресс-конференции.
Продолжается проверка всех финансовых расчетов аэропорта.
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