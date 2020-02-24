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"Для меня это было бы очень хорошо": Трамп захотел взаимопонимания между Украиной и РФ
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24 февраля 2020, 09:23 20

"Для меня это было бы очень хорошо": Трамп захотел взаимопонимания между Украиной и РФ

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24 февраля 2020, 09:23 20
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Американский президент Дональд Трамп хотел бы видеть улучшение двусторонних отношений между Украиной и Россией
Фото: pbs.org
Американский президент Дональд Трамп хотел бы видеть улучшение двусторонних отношений между Украиной и Россией

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил журналистам во время короткого общения перед Белым домом.

"Хотелось бы, чтобы они нашли общий язык между собой. Если бы это удалось, это было бы очень хорошо для мира", - заявил Трамп.

"Если Украина и Россия смогут разработать определенную сделку, в которой они ладят, для меня это было бы очень хорошо", - добавил президент США.

Напомним, ранее Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, повествующая о его деятельности в Белом доме, и она не должна быть издана до выборов, которые пройдут в стране в ноябре.


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