"Для меня это было бы очень хорошо": Трамп захотел взаимопонимания между Украиной и РФ

Американский президент Дональд Трамп хотел бы видеть улучшение двусторонних отношений между Украиной и Россией

Фото: pbs.org

Американский президент Дональд Трамп хотел бы видеть улучшение двусторонних отношений между Украиной и Россией

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил журналистам во время короткого общения перед Белым домом.

"Хотелось бы, чтобы они нашли общий язык между собой. Если бы это удалось, это было бы очень хорошо для мира", - заявил Трамп.

"Если Украина и Россия смогут разработать определенную сделку, в которой они ладят, для меня это было бы очень хорошо", - добавил президент США.

"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10 — Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020

Напомним, ранее Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, повествующая о его деятельности в Белом доме, и она не должна быть издана до выборов, которые пройдут в стране в ноябре.