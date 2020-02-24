Все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса - Гончарук

Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, работа всех служб скоординирована

Фото:facebook/PMHoncharuk

Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, работа всех служб скоординирована

Как передает RegioNews, об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья ему сообщают ежедневно, а их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные.

"Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - написал он.

Также Гончарук добавил, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса, идет ежедневная работа с ВОЗ.

"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи", - добавил он.

Премьер заверил, что также определены больницы, которые готовы принять людей, и причин для паники нет.

В четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).