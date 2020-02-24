Новое обострение на Донбассе: боевики накрыли огнем село под Станицей Луганской
Как сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил, оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашевской Новой.
"Зная, что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет "свое празднование" именно 23 февраля", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.
Также в штабе рассказали, что в целом 23 февраля вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме запрещенных артсистем калибра 122 мм противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Талаковка. При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Травневым, недалеко от Крымского, дважды недалеко от Орехово, два раза в районе Новоалександровки, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный, вблизи Золотого-4, недалеко от Попасной, в районе Новозвановки, два раза рядом с Луганским и вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая.
По данным ООС, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было. С началом нынешних суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в ночь на субботу, 23 февраля, диверсионная группа оккупантов пыталась прорваться через линию столкновения вблизи населенного пункта Новотошківське.
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