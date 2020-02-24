09:23  24 февраля
"Для меня это было бы очень хорошо": Трамп захотел взаимопонимания между Украиной и РФ
09:33  24 февраля
В Карпатах пропали четверо туристов
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2020, 08:17 48

Новое обострение на Донбассе: боевики накрыли огнем село под Станицей Луганской

Читайте також
українською мовою
24 февраля 2020, 08:17 48
Читайте також українською мовою
Около полуночи 24 февраля обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась - российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Около полуночи 24 февраля обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась - российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями

Как сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил, оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашевской Новой.

"Зная, что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет "свое празднование" именно 23 февраля", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

Также в штабе рассказали, что в целом 23 февраля вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме запрещенных артсистем калибра 122 мм противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Талаковка. При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Травневым, недалеко от Крымского, дважды недалеко от Орехово, два раза в районе Новоалександровки, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный, вблизи Золотого-4, недалеко от Попасной, в районе Новозвановки, два раза рядом с Луганским и вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая.

По данным ООС, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было. С началом нынешних суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в ночь на субботу, 23 февраля, диверсионная группа оккупантов пыталась прорваться через линию столкновения вблизи населенного пункта Новотошківське.


Донбасс обстрел российские военные оккупанты
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Всеволод Полищук
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »