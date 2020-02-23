Российских пропагандистов, которых не пустили в Украину, пригласил экс-советник министра здравоохранения

Двое российских пропагандистов, которых накануне не пустила в Украину Госпогранслужба, прилетели по приглашению экс-советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова

Двое российских пропагандистов, которых накануне не пустила в Украину Госпогранслужба, прилетели по приглашению экс-советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на суспільне в Telegram.

Согласно сообщению, они должны были выступать в Киеве на "курсах журналистики", которые организует Раимов.

Суспільне также называет имена и фамилии пропагандистов из РФ — Андрей Мурашев и Екатерина Белоусова.

Напомним, что в аэропорту "Киев" пограничники не пропустили в Украину двух граждан России - писателя и журналиста.