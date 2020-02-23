Двигаемся в рамках следствия: в МВД еще не готовы назвать имена провокаторов в Новых Санжарах

В Министерстве внутренних дел Украины проверяют людей, которые принимали участие в мероприятиях, определяют в качестве кого и какие функции они выполняли во время акций

В Министерстве внутренних дел Украины проверяют людей, которые принимали участие в мероприятиях, определяют в качестве кого и какие функции они выполняли во время акций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД Советник министра внутренних дел Иван Варченко рассказал, что в Новых Санжарах правоохранители осуществляют свою работу в штатном режиме. Кроме того он выразил благодарность волонтерам и общественным организациям за готовность помочь людям, которые вынуждены находиться в зоне обсервации. "Сейчас Национальная полиция работает над всем спектром информации. Мы определяем людей, которые принимали участие в мероприятиях, определяем в каком качестве, какие функции они выполняли во время акций. Двигаемся в рамках следствия. Сейчас мы проверяем всю информацию о провокаторах и искусственно созданную панику, государство будет давать только достоверную информацию", - подчеркнул советник министра внутренних дел Иван Варченко. Комментируя наличие во время массовых акций в Новых Санжарах крупногабаритной гвардейской бронетехники, Иван Варченко пояснил, что бронетранспортеры находилась там в соответствии с Законом и были необходимы для разблокирования пути автобусам с эвакуированными людьми от легковых и грузовых автомобилей. Иван Варченко также напомнил, что из 9 пострадавших правоохранителей, один получил сотрясение мозга, сейчас он находится под наблюдением.

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