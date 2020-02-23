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23 февраля 2020, 17:38 64

Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду

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23 февраля 2020, 17:38 64
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В социальных сетях появилось видео, где показано, как эвакуированным из Китая доставляют еду
Фото: скрин с видео
В социальных сетях появилось видео, где показано, как эвакуированным из Китая доставляют еду

Сообщает RegioNews.

Так, на территорию санатория тележки с едой завозят люди, одетые в защитные костюмы. Каждая порция отсортирована в отдельный пакетик.

Соответствующее видео распространил журналист Александр Махов, который тоже находится в обсервации. Ролик он разместил на странице в Facebook

Журналист отметил, что эвакуированным еду готовят трижды в день.

Вот так еду доставляют в здание медбази Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая. Кормят трижды в день. #сьогодніUA

Опубликовано Oleksandr Makhov Воскресенье, 23 февраля 2020 г.


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