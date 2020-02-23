Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду

В социальных сетях появилось видео, где показано, как эвакуированным из Китая доставляют еду

Фото: скрин с видео

В социальных сетях появилось видео, где показано, как эвакуированным из Китая доставляют еду

Сообщает RegioNews.

Так, на территорию санатория тележки с едой завозят люди, одетые в защитные костюмы. Каждая порция отсортирована в отдельный пакетик.

Соответствующее видео распространил журналист Александр Махов, который тоже находится в обсервации. Ролик он разместил на странице в Facebook

Журналист отметил, что эвакуированным еду готовят трижды в день.