Олегу Зубкову разрешили выезд из России и аннексированного Крыма
Об этом сообщает Крым.реалии со ссылкой на видеообращение предпринимателя, передает RegioNews.
"Мне было вручено постановление от исполнительной службы, о том, что все ограничения с меня снимаются, я стану выездным. Мое имя убрано из базы. Однако это решение было принято еще 31 января и до сегодняшнего дня я не был в законном порядке извещен о данном постановлении. Уже уволили и Демченко – специалиста, который якобы принимал продление этих невыездов. Но мне от этого не легче. Есть структура, которая не выпускала меня более двух лет", – сказал Зубков.
По его словам, 3 марта в подконтрольном России Белогорском районном суде пройдет заседание, где будет рассматриваться заявление стороны защиты Зубкова к исполнительной службе.
Главное, что дело будет прекращено, в связи с тем, что решена вот такая большая проблема о снятии невыезда из России", – отметил Олег Зубков.
Крымскому бизнесмену запретили выезд из России и аннексированного Крыма в октябре 2017 года. Причиной постановления стал отказ Зубкова по требованию суда закрыть кафе, расположенное на территории парка "Тайган" в Белогорском районе Крыма.
Ранее сообщалось, что суд в Крыму разрешил Зубкову не ночевать в Ялте.
- 17:38 23 февраля Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
- 16:39 23 февраля Олегу Зубкову разрешили выезд из России и аннексированного Крыма
- 16:13 23 февраля Срок обсервации для эвакуированных из Китая менять не будут
- 15:53 23 февраля Харьковские волонтеры повезли в Новые Санжары продукты для эвакуированных из Китая
- 15:23 23 февраля Трамп приказал блокировать книгу Болтона, в которой затронута тема Украины
- 14:40 23 февраля Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с Крымом
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов