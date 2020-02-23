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23 февраля 2020, 16:39 10

Олегу Зубкову разрешили выезд из России и аннексированного Крыма

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23 февраля 2020, 16:39 10
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Отдел судебных приставов России по Белогорскому району разрешил владельцу сафари-парка "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олегу Зубкову выезжать за пределы России и аннексированного Крыма
Отдел судебных приставов России по Белогорскому району разрешил владельцу сафари-парка "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олегу Зубкову выезжать за пределы России и аннексированного Крыма

Об этом сообщает Крым.реалии со ссылкой на видеообращение предпринимателя, передает RegioNews.

"Мне было вручено постановление от исполнительной службы, о том, что все ограничения с меня снимаются, я стану выездным. Мое имя убрано из базы. Однако это решение было принято еще 31 января и до сегодняшнего дня я не был в законном порядке извещен о данном постановлении. Уже уволили и Демченко – специалиста, который якобы принимал продление этих невыездов. Но мне от этого не легче. Есть структура, которая не выпускала меня более двух лет", – сказал Зубков.

По его словам, 3 марта в подконтрольном России Белогорском районном суде пройдет заседание, где будет рассматриваться заявление стороны защиты Зубкова к исполнительной службе.

Главное, что дело будет прекращено, в связи с тем, что решена вот такая большая проблема о снятии невыезда из России", – отметил Олег Зубков.

Крымскому бизнесмену запретили выезд из России и аннексированного Крыма в октябре 2017 года. Причиной постановления стал отказ Зубкова по требованию суда закрыть кафе, расположенное на территории парка "Тайган" в Белогорском районе Крыма.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму разрешил Зубкову не ночевать в Ялте.


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