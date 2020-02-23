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23 февраля 2020, 16:13 12

Срок обсервации для эвакуированных из Китая менять не будут

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23 февраля 2020, 16:13 12
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МОЗ не будет менять срок обсервации для эвакуированных из Китая
Фото: МОЗ
МОЗ не будет менять срок обсервации для эвакуированных из Китая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

Отвечая на вопрос журналистов о более длительном инкубационном периоде в случях коронавируса, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сослался на официальную информацию и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщалось, утром 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса.

После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине, где людей разместили для обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Во время проведенных обследований ни у кого из эвакуированных из Китая не выявлено признаков заражения коронавирусом.

В общем из Уханя было эвакуировано 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны.

Напомним, 20 февраля министр здравоохранения'я Зоряна Скалецкая сообщила, что проведет 14 дней вместе с украинцами, которых эвакуировали из Уханя.

На следующий день начальник медицинского центра Александр Блинов сообщил, что министр досрочно покинула территорию медицинского центра.

Позже заместитель министра здравоохранения'я Дмитрий Коваль заявил, что Скалецкая не покидала санаторий, однако находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет.


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