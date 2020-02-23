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23 февраля 2020, 15:53 16

Харьковские волонтеры повезли в Новые Санжары продукты для эвакуированных из Китая

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23 февраля 2020, 15:53 16
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В воскресенье, 23 февраля, из Харькова в Новые Санжары выехали 5 машин с 20 волонтерами, которые хотят поддержать эвакуированных из Китая
В воскресенье, 23 февраля, из Харькова в Новые Санжары выехали 5 машин с 20 волонтерами, которые хотят поддержать эвакуированных из Китая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.ua.

Людям, которые находятся в обсервации, харьковчане везут фрукты. Также хотят пообщаться с местными жителями и, по возможности, раскрасить мост в поселке в голубые и желтые цвета, рассказал организатор автопробега Андрей Шейнин.

"Мы понимаем, что есть нормальные люди в Санжарах. Мы понимаем, что чувствуют те, кто прилетел из Китая, и мы хотим их поддержать. Хотим показать, что Украина – не такая, как их встретили вечером, и что они могут получать помощь и надеяться на нее без проблем", – говорит Шейнин.

В Новые Санжары ехать 174 км – 2,5 часов в пути. По словам организаторов, они планируют вернуться обратно сегодня же вечером.

Андрей Шейнин


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