Харьковские волонтеры повезли в Новые Санжары продукты для эвакуированных из Китая

В воскресенье, 23 февраля, из Харькова в Новые Санжары выехали 5 машин с 20 волонтерами, которые хотят поддержать эвакуированных из Китая

В воскресенье, 23 февраля, из Харькова в Новые Санжары выехали 5 машин с 20 волонтерами, которые хотят поддержать эвакуированных из Китая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.ua. Людям, которые находятся в обсервации, харьковчане везут фрукты. Также хотят пообщаться с местными жителями и, по возможности, раскрасить мост в поселке в голубые и желтые цвета, рассказал организатор автопробега Андрей Шейнин. "Мы понимаем, что есть нормальные люди в Санжарах. Мы понимаем, что чувствуют те, кто прилетел из Китая, и мы хотим их поддержать. Хотим показать, что Украина – не такая, как их встретили вечером, и что они могут получать помощь и надеяться на нее без проблем", – говорит Шейнин. В Новые Санжары ехать 174 км – 2,5 часов в пути. По словам организаторов, они планируют вернуться обратно сегодня же вечером. Андрей Шейнин

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