Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с Крымом
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews .
Целью мероприятий является обеспечение соблюдения требований законодательства в рамках компетенции Госпогранслужбы и предотвращение правонарушений.
Во время специальных мероприятий на участках Херсонского и Бердянского отрядов пограничники осуществляли подворовые обходы и проводили разъяснительную работу с местным населением.
"В течение суток пограничные наряды осмотрели около двух сотен транспортных средств, проверили 23 места базирования маломерных плавсредств, проверили состояние соблюдения режима в КПВВ. В 12 случаях не допустили выход в море маломерных плавсредств вне пунктов базирования. В отношении 16 нарушителей пограничного режима составили протоколы административных правонарушений. Выявили 10 случаев незаконного вылова водных живых ресурсов, браконьерские орудия изъяли", - говорится в сообщении.
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