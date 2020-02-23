13:11  23 февраля
Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
12:15  23 февраля
Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину
11:07  23 февраля
ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса без четкой связи с Китаем
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2020, 14:40 20

Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с Крымом

Читайте також
українською мовою
23 февраля 2020, 14:40 20
Читайте також українською мовою
На административной границе с временно оккупированной территории Украины АР Крым и побережье Азовского моря проводятся специальные мероприятия с привлечением мобильных подразделений пограничной авиации и Морской охраны
На административной границе с временно оккупированной территории Украины АР Крым и побережье Азовского моря проводятся специальные мероприятия с привлечением мобильных подразделений пограничной авиации и Морской охраны

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews .

Целью мероприятий является обеспечение соблюдения требований законодательства в рамках компетенции Госпогранслужбы и предотвращение правонарушений.

Во время специальных мероприятий на участках Херсонского и Бердянского отрядов пограничники осуществляли подворовые обходы и проводили разъяснительную работу с местным населением.

"В течение суток пограничные наряды осмотрели около двух сотен транспортных средств, проверили 23 места базирования маломерных плавсредств, проверили состояние соблюдения режима в КПВВ. В 12 случаях не допустили выход в море маломерных плавсредств вне пунктов базирования. В отношении 16 нарушителей пограничного режима составили протоколы административных правонарушений. Выявили 10 случаев незаконного вылова водных живых ресурсов, браконьерские орудия изъяли", - говорится в сообщении.


граница пограничники Крим
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Богданов
Всеволод Полищук
Алекс Сказкин
Все блоги »
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Глава Полтавской области: Противостояний в Новых Санжарах больше не ждем
21 февраля 2020, 16:55
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »