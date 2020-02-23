Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
Такое мнение выразил педиатр Евгений Комаровский после поездки в поселок, о которой он рассказал на своем YouTube-канале, собщает RegioNews.
"Ситуация по большому счету, ну, просто тупо высосана из пальца. На ровном месте на весь мир устроили грандиозное позорище. Людям не рассказывают ничего. То есть люди, наши чиновники великие, принимающие решения, опуститься до людей, объяснить им, что будет, что происходит, что такое этот коронавирус и так далее – просто никому это не надо", – отметил педиатр.
По его словам, люди были перепуганы так как не знали подробной информации. Люди чуствуют себя "заложниками политической ситуации", которых игнорируют и которыми манипулируют.
"Когда в город, где люди ничего не знают, ни о чем не предупреждены, вдруг входит бронетехника, устраиваются блокпосты, когда разговоры "вот летит" и так далее – перепугаться может кто угодно", - сказал Комаровский.
"Я очень прошу вас, дорогой Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы раз и навсегда показать стране лица манипуляторов", - высказался Комаровский.
Более того, он подчеркнул, что имеет в виду тех людей, которые эту ситуацию создали, спровоцировали конфликты, проникли туда, а также бросали камни и жгли шины.
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