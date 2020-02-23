Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
Трое жителей Новых Санжар, которых ранее называли провокаторами из Кропивницкого, записали обращение, в котором сказали, что они патриоты
Трое жителей Новых Санжар, которых ранее называли провокаторами из Кропивницкого, записали обращение, в котором сказали, что они патриоты
Видео обнародовало "Полтавское ТВ" в YouTube, передает RegioNews
Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько на видео говорят, что они местные жители и в массовых беспорядках участия не принимали.
По словам парней, они просто привезли протестующим пирожки, а попав в кадр стали "знаменитостями".
"Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякую грязь", — сказал Корниенко.
Отметим, что после беспорядков в Новых Санжарах в соцсетях распространяли кадр с тремя молодыми людьми в спортивной одежде, которых назвали провокаторами из других городов.
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
- 13:39 23 февраля В Киеве протестующие возле Офиса президента требуют увольнения Авакова
- 13:26 23 февраля Пограничники не пустили двух российских пропагандистов в Украину
- 13:11 23 февраля Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 12:27 23 февраля В больнице Новых Санжар открыли кабинеты с областными специалистами и психологами
- 12:15 23 февраля Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
Все блоги »
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Глава Полтавской области: Противостояний в Новых Санжарах больше не ждем
21 февраля 2020, 16:55
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации