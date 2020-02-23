Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение

Трое жителей Новых Санжар, которых ранее называли провокаторами из Кропивницкого, записали обращение, в котором сказали, что они патриоты

Фото: скрин с видео

Трое жителей Новых Санжар, которых ранее называли провокаторами из Кропивницкого, записали обращение, в котором сказали, что они патриоты

Видео обнародовало "Полтавское ТВ" в YouTube, передает RegioNews

Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько на видео говорят, что они местные жители и в массовых беспорядках участия не принимали.

По словам парней, они просто привезли протестующим пирожки, а попав в кадр стали "знаменитостями".

"Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякую грязь", — сказал Корниенко.

Отметим, что после беспорядков в Новых Санжарах в соцсетях распространяли кадр с тремя молодыми людьми в спортивной одежде, которых назвали провокаторами из других городов.