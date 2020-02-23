МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.
Подробности случившегося рассказал аместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко, который сейчас работает в оперативном штабе в зоне обсервации.
Вечером 22 февраля в обсерваторе, где находятся эвакуированные из Уханя люди, в иностранной гражданки появилась боль в животе. Специалисты провели обследование и диагностику, назначено лечение.
Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной.
"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - отметил он.
Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуирована чувствует себя хорошо.
"Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.
Эвакуированы граждане, экипаж самолета и сопровождающие лица находятся на обсервации в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области под постоянным наблюдением медиков. Сегодня 4 сутки обсервации.
Сообщалось, что Украина может отправить второй самолет для эвакуации людей из Китая.
Кроме того, в больнице Новых Санжар открыли кабинеты с областнымы специалистами и психологами.
- 13:39 23 февраля В Киеве протестующие возле Офиса президента требуют увольнения Авакова
- 13:26 23 февраля Пограничники не пустили двух российских пропагандистов в Украину
- 13:11 23 февраля Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 12:27 23 февраля В больнице Новых Санжар открыли кабинеты с областными специалистами и психологами
- 12:15 23 февраля Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов