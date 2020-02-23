МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная

У одной из эвакуированных из КНР обострилась хроническая гастроэнтерологическая болезнь

Фото: Радио Свобода

У одной из эвакуированных из КНР обострилась хроническая гастроэнтерологическая болезнь

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.

Подробности случившегося рассказал аместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко, который сейчас работает в оперативном штабе в зоне обсервации.

Вечером 22 февраля в обсерваторе, где находятся эвакуированные из Уханя люди, в иностранной гражданки появилась боль в животе. Специалисты провели обследование и диагностику, назначено лечение.

Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - отметил он.

Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуирована чувствует себя хорошо.

"Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

Эвакуированы граждане, экипаж самолета и сопровождающие лица находятся на обсервации в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области под постоянным наблюдением медиков. Сегодня 4 сутки обсервации.

Сообщалось, что Украина может отправить второй самолет для эвакуации людей из Китая.

Кроме того, в больнице Новых Санжар открыли кабинеты с областнымы специалистами и психологами.