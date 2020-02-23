Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину
Об этом RegioNews сообщили в Кабинете министров Украины.
В правительстве, ссылаясь на націлнального координатора Международных медико-санитарных правил в России, заверили, что пассажирка поезда не инфицирована коронавирусом Covid-19.
"Значит, одиннадцать украинцев, которые путешествовали в том же вагоне, что и гражданка КНР и двое украинцов, которые обслуживали этот вагон, также не являются инфицированными. Отцепленный вагон с пассажирами 22 февраля ночью было отправлено в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы", – отмечают в Кабинете министров.
Кроме того, украинцев, которых госпитализировали в Россию, Посольство Украины в Москве обеспечивало помощью и питанием.
21 февраля стало известно, что гражданку Китая из симптомами респираторного заболевания обнаружили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ) и госпитализировали в Брянске. Всех других пассажиров, которые были с ней в вагоне, изолировали, вагон отцепили.
- 13:39 23 февраля В Киеве протестующие возле Офиса президента требуют увольнения Авакова
- 13:26 23 февраля Пограничники не пустили двух российских пропагандистов в Украину
- 13:11 23 февраля Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 12:27 23 февраля В больнице Новых Санжар открыли кабинеты с областными специалистами и психологами
- 12:15 23 февраля Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов