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Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину
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23 февраля 2020, 12:15 31

Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину

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23 февраля 2020, 12:15 31
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Подозрение на коронавирус у гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва" на границе с Россией, не подтвердилась, поэтому отцепленный вагон отправили в Украину
Фото: bragazeta.ru
Подозрение на коронавирус у гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва" на границе с Россией, не подтвердилась, поэтому отцепленный вагон отправили в Украину

Об этом RegioNews сообщили в Кабинете министров Украины.

В правительстве, ссылаясь на націлнального координатора Международных медико-санитарных правил в России, заверили, что пассажирка поезда не инфицирована коронавирусом Covid-19.

"Значит, одиннадцать украинцев, которые путешествовали в том же вагоне, что и гражданка КНР и двое украинцов, которые обслуживали этот вагон, также не являются инфицированными. Отцепленный вагон с пассажирами 22 февраля ночью было отправлено в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы", – отмечают в Кабинете министров.

Кроме того, украинцев, которых госпитализировали в Россию, Посольство Украины в Москве обеспечивало помощью и питанием.

21 февраля стало известно, что гражданку Китая из симптомами респираторного заболевания обнаружили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ) и госпитализировали в Брянске. Всех других пассажиров, которые были с ней в вагоне, изолировали, вагон отцепили.


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