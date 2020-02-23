Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину

Подозрение на коронавирус у гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва" на границе с Россией, не подтвердилась, поэтому отцепленный вагон отправили в Украину

Фото: bragazeta.ru

Подозрение на коронавирус у гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва" на границе с Россией, не подтвердилась, поэтому отцепленный вагон отправили в Украину

Об этом RegioNews сообщили в Кабинете министров Украины. В правительстве, ссылаясь на націлнального координатора Международных медико-санитарных правил в России, заверили, что пассажирка поезда не инфицирована коронавирусом Covid-19. "Значит, одиннадцать украинцев, которые путешествовали в том же вагоне, что и гражданка КНР и двое украинцов, которые обслуживали этот вагон, также не являются инфицированными. Отцепленный вагон с пассажирами 22 февраля ночью было отправлено в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы", – отмечают в Кабинете министров. Кроме того, украинцев, которых госпитализировали в Россию, Посольство Украины в Москве обеспечивало помощью и питанием. 21 февраля стало известно, что гражданку Китая из симптомами респираторного заболевания обнаружили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ) и госпитализировали в Брянске. Всех других пассажиров, которые были с ней в вагоне, изолировали, вагон отцепили.

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