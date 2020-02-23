Смерть предпринимателя в доме Кожары квалифицировали как убийство

Полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство

Полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство

Об этом сообщает RegioNews со ссілкой на на пресс-службу Нацполіції.

Правоохранители установили, что в доме находились трое человек - супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она была в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Впрочем, впоследствии правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек не мог сам покончить с жизнью.

"Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано из самоубийства на убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств происшествия проводятся первоочередные следственные действия, среди которых - ряд экспертиз.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области. Речь идет о смерти предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.