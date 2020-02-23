13:11  23 февраля
Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
12:15  23 февраля
Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину
11:07  23 февраля
ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса без четкой связи с Китаем
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2020, 11:48 34

Смерть предпринимателя в доме Кожары квалифицировали как убийство

Читайте також
українською мовою
23 февраля 2020, 11:48 34
Читайте також українською мовою
Полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство
Полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство

Об этом сообщает RegioNews со ссілкой на на пресс-службу Нацполіції.

Правоохранители установили, что в доме находились трое человек - супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она была в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Впрочем, впоследствии правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек не мог сам покончить с жизнью.

"Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано из самоубийства на убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств происшествия проводятся первоочередные следственные действия, среди которых - ряд экспертиз.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области. Речь идет о смерти предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.


поліція вбивство
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Богданов
Всеволод Полищук
Алекс Сказкин
Все блоги »
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Глава Полтавской области: Противостояний в Новых Санжарах больше не ждем
21 февраля 2020, 16:55
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »