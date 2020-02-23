В мире от коронавируса вылечились более 23 тысяч человек
От китайского коронавирус Covid-19 уже успешно вылечились 23 196 человек
От китайского коронавирус Covid-19 уже успешно вылечились 23 196 человек
Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, сообщает RegioNews.
В то же время зафиксировано 2461 летальных случаев. Всего за время распространения вируса заболела 78767 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76936. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, находящегося у берегов Японии.
В Южной Корее количество заболевших уже перевалило за 500 человек, в Японии всего заболело 135 человек.
Ранее сообщалось, что количество заражений коронавирусом в Италии достигло 50.
Стоит отметиь, что ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни.
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