Выборы США: Сандерс лидирует на первичных голосованиях демократов в Неваде
Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии
Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.
Сандерс получил в этом штате поддержку 46,8% избирателей. Второе место со значительным отрывом занял бывший вице-президент США Джо Байден с 20,7% голосов. Третье место занял бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (15,1 %%), четвертое - сенатор от Массачусетса Элизабет Воррен (9,5%).
"Я абсолютно уверен, что мы можем создать правительство, основанное на сострадании, любви и правде, а не так, как сейчас - на жадности, коррупции и лжи", - заявил Сандерс, выступая перед сторонниками.
По словам сенатора, его команда "собрала разновозрастную, мультирасову коалицию, которая победит не только в Неваде, но и во всей стране".
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