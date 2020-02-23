Выборы США: Сандерс лидирует на первичных голосованиях демократов в Неваде

Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии

Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

Сандерс получил в этом штате поддержку 46,8% избирателей. Второе место со значительным отрывом занял бывший вице-президент США Джо Байден с 20,7% голосов. Третье место занял бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (15,1 %%), четвертое - сенатор от Массачусетса Элизабет Воррен (9,5%).

"Я абсолютно уверен, что мы можем создать правительство, основанное на сострадании, любви и правде, а не так, как сейчас - на жадности, коррупции и лжи", - заявил Сандерс, выступая перед сторонниками.

По словам сенатора, его команда "собрала разновозрастную, мультирасову коалицию, которая победит не только в Неваде, но и во всей стране".