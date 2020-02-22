Депутат из Кременчуга пригрозил "поставить раком" сотрудников "Полтаваоблэнерго"

Депутат городского совета Кременчуга Полтавской области Денис Терещенко устроил перепалку с сотрудниками "Полтаваоблэнерго"

Депутат городского совета Кременчуга Полтавской области Денис Терещенко устроил перепалку с сотрудниками "Полтаваоблэнерго"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДС.

Депутат городского совета Кременчуга Денис Терещенко устроил перепалку с сотрудниками "Полтаваоблэнерго". В сеть попало видео инцидента, на котором слышно, как политик пригрозил "поставить раком" электриков.

Депутата разозлило то, что они начали работу, не имея при себе документов. На кадрах слышно, как он назвал себя "хозяином народа" после того, как его упрекнули в хамском поведении.

"Так с людьми не разговаривают, даже если Вы — депутат", - говорит один из рабочих.

"Вы мне не говорите, что делать", - отвечает политик.

"Вы же слуга народа?" - говорит далее рабочий.

"Нет. Я - хозяин народа", - возражает депутат.