Слуги не работают: в партии "Слуга народа" нет ни одного сотрудника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в facebook.
Комитет избирателей проанализировал последний отчет политической партии "Слуга Народа" об имуществе, доходах, расходы и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 года.
Согласно с ним в партии официально не работает ни одного сотрудника и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица.
По данным отчета партия в целом потратила 479 млн. грн., однако из них ни одной гривны на заработную плату. КИУ отмечает, что такая ситуация может свидетельствовать о тенизации работы в "Слуге Народа".
Относительно других парламентских партий, ВО "Батькивщина" имеет 96 работников, более 600 ячеек, "Европейская солидарность" 39 официальных работников, 29 местных организаций со статусом юрлица, "Оппозиционная платформа За життя" 3 работника, 30 ячеек, "Голос" 6 работников, 13 ячеек.
"Мы предполагаем, что часть работ, таких как ведение бухгалтерии или уборка офиса могут выполнять на контрактной основе. Однако работа такой структуры, как парламентская партия предусматривает легальную деятельность десятков людей, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой. На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги Народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де факто отчет партии показывает, что "Слуга Народа" остается в основном виртуальной политической силой", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.
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